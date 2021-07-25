وزير الطيران: لم نتلق أي معلومات عن عودة حركة الطيران مع الكويت

كشف الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، عن آخر تطورات حركة الطيران بين مصر والكويت، فذكر أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي معلومات عن عودة حركة الطيران بين القاهرة والكويت منذ أن توقفت في أغسطس 2020، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

وأضاف «عنبة» أنه بخصوص استئناف الرحلات الجوية الروسية، ذكر أن روسيا كان لها بعض الملاحظات لاستئناف حركة السياحة وجرى تنفيذها بالكامل، كما أن هناك وفد روسي يزور مصر بعد غد لمتابعة الإجراءات الصحية بها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر تطبق الإجراءات الصحية في المطارات بشهادة دولية معتمدة، موضحًا أن الوفد الروسي يراقب فقط الإجراءات الصحية التي تطبقها مصر في المطارات.

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أنه جرى الاتفاق على 7 رحلات سياحية متبادلة بين مصر وروسيا أسبوعيًا، وهناك ترتيبات على أعلى مستوى لاستقبال الرحلات الروسية القادمة، «هنعمل احتفالية صغيرة»، كما أن الجانب الروسي أجرى أكثر من زيارة للتأكد من الإجراءات الأمنية المتبعة داخل مطارات شرم الشيخ والغردقة، و جرى تفادي كل الملاحظات البسيطة التي أبداها الجانب الروسي.

وتابع: «مستعدون بإذن الله لأن تعود المياه إلى مجاريها»، مؤكدًا أن السياحة الروسية تمثل عددًا لا بأس به من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، فمصر استقبلت نحو 3 ملايين سائح روسي سنويًا ما قبل حادث الطائرة الروسية عام 2015، متوقعًا انتعاش حركة السياحة بمصر بعد عودة الرحلات الروسية، كما أن مطاري شرم الشيخ والغردقة حاصلان على شهادة دولية صحية تؤكد تطبيق الإجراءات الاحترازية.