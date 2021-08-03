مأساة مقتل طفل على يد جارته ببني سويف.. «ضربته بحجر بسبب خلاف مع أهله»

تجردت من مشاعر الرحمة وتناولت حجرا من الأرض وهوت به فوق رأس طفل يدعى «خالد ش.ر»، 11 عاما، ليسقط المجني عليه جثة هامدة وسط بركة من الدماء، دون التمكن من إسعافه ونقله إلى المستشفى لإنقاذ حياته التي فقدها نتيجة خلافات الجيرة بقرية «طما فيوم» بدائرة مركز إهناسيا ببني سويف.

المتهمة تعترف بالجريمة أمام النيابة العامة

عقب تمكن قوات الأمن من ضبط السيدة المتهمة وتدعى «هبة أ.م»، 35 عاما، ومثولها أمام جهات التحقيق بالنيابة العامة ومواجهتها بتهمة القتل المدانة بها اعترفت بارتكاب الواقعة وأدلت بأقوال تفصيلية عن الجريمة التي اقترفتها حيث قالت: «أنا قتلت الطفل نتيجة غضبي من جيراني بسبب خلافات بينا بقالها كتير وماحستش بنفسي غير بعد ما الطفل مات والحجر في إيدي»، وكان الطفل قد تواجد في مكان وقوع الجريمة وذلك أثناء نشوب المشاجرة وفوجئ بقالب حجر يهبط فوق رأسه لتنقطع بعدها أنفاسه ويسقط جثة دون حراك.

شجار تسبب في تحطيم جمجمة طفل

وكانت السيدة المتهمة قد قالت إنّ هناك مشاجرة وخلافات بينها وبين أسرة الطفل القتيل وهو الأمر الذي دفعها من فرط غضبها إلى إنهاء حياة المجني عليه، وأمرت النيابة العامة بحبس السيدة 4 أيّام على ذمة التحقيقات وطلبت استكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بالواقعة

وكان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى إهناسيا المركزي، بوصول جثة طفل يبلغ من العمر 11 عاما، فقد حياته متأثراً بإصابته بتحطم في جمجمته نتيجة تلقيه ضربة بحجر على خلفية شجار بين أسرته وأسرة المتهمة والتي تعد من جيران الطفل.