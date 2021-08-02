الرئيس الباكستاني يستقبل رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له

استقبل الرئيس عارف علوي، رئيس الجمهورية الباكستانية، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية باكستان، على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي.

وخلال اللقاء، أكد رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، أن البرلمان العربي يؤدي دورا كبيرا من أجل تطوير العلاقات العربية مع باكستان، مضيفا أن صوت البرلمانيين العرب مهم للغاية في تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.

وأعرب «علوي» عن تقديره الشديد لزيارة وفد البرلمان العربي إلى باكستان، مؤكدا أن الدبلوماسية البرلمانية باتت صوتا مهما من أجل تعزيز العلاقات العربية الباكستانية، وتنسيق المواقف حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي، أن العلاقات العربية مع باكستان تستند إلى تاريخ طويل من العمل المشترك والثقة المتبادلة، كما ترتكز على قاعدة عريضة من المصالح المشتركة والروابط الثقافية والدينية والشعبية، ويعززها السعي المتبادل من قادة باكستان وقادة الدول العربية إلى تطويرها.

وأثنى «العسومي» على الطفرة الملحوظة التي تشهدها العلاقات العربية مع جمهورية باكستان خلال الفترة الأخيرة، التي تعكسها كثافة الزيارات المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على توافق وجهات النظر بين باكستان والدول العربية تجاه القضايا العربية والاسلامية، مشددا على دعم البرلمان للجهود كافة، التي تبذلها الدول العربية وباكستان، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة آسيا والمنطقة العربية.