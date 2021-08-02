خبير: التسوق الإلكتروني يحتاج لضوابط تحمي المشتري من النصب والاحتيال

قال الدكتور مختار الصياد الخبير الاقتصادي، إن عملية التسوق الإلكترونية «مرغوبة» ومفيدة لشريحة واسعة من المواطنين، لكنها تحتاج لآليات وضوابط تحمي المشتري من عمليات النصب والاحتيال التي تنتشر على الشبكة العنكبوتية.

صول بيانات البطاقة إلى جهات غير موثوقة يؤدي إلى كارثة

وشرح «الصياد»، فى تصريحات صحفية، أن كافة المعاملات التجارية تتم عبر الإنترنت على بطاقات الدفع الإلكتروني أو الائتمان «Credit Card»، وأن وصول بيانات هذه البطاقة إلى جهات غير موثوقة يؤدي إلى كارثة كبيرة، لأنها ستصبح قادرة على الوصول إلى الحساب البنكي للمشتري وسحب أي مبلغ نقدي منه، وبالتالي لابد من التحقق جيدًا قبل إدخال أي بيانات.

وتابع «الصياد»، أن قيام العديد من منظمات الأعمال بتبني تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة، والإنترنت بصفة خاصة، في ممارسة نشاطاتها التسويقية في الأسواق الإلكترونية، دفع العديد من الكتّاب والدارسين للبحث في إسهامات الإنترنت كأداة تسويقيّة جديدة، ويدلل البعض على ذلك من خلال حجم المبيعات التي يمكن للشركات تحقيقها جراء استخدامها التسويق الإلكتروني عبر الإنترنت.

وسيلة شائعة الاستخدام في السنوات القليلة الماضية

وأوضح «الصياد»، أن الإنترنت أصبح وسيلة شائعة الاستخدام في السنوات القليلة الماضية من قبل معظم الشركات، سواء الضخمة أو الصغيرة، والتي أصبح لها مواقع على هذه الشبكة.

التسوق عبر شبكة الإنترنت وسيلة قوية

وأكد الخبير الاقتصادي، أن عملية التسوق عبر شبكة الإنترنت وسيلة قوية من وسائل التسويق الحديثة، ويدل على ذلك تزايد أرباح الشركات التي قامت بالتسويق عبر الشبكة.

وأشار «الصياد»، إلى أن شبكة الإنترنت أصبحت وسيلة أساسية في الخُطة التسويقية المتكاملة، لما أتاحته من فوريّة الشراء في مستوى عال من الراحة والسهولة.