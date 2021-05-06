جامعة الإسكندرية تناقش التحول الرقمى مع وفد الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق تقييم قدرات جامعة الإسكندرية على التحول لجامعة ذكية من قبل مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، في زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام.

جاء ذلك، اليوم، في حضور عمداء ووكلاء الكليات،المدير التنفيذي للمعلومات ومدير وحدة ضمان الجودة، ومدير مركز القياس والتقويم، ، ومدير وحدة إدارة المشروعات، ومدير المكتبة الرقمية ، ومديرو وحدات تكنولوجيا المعلومات.

وضع خطة زمنية لتحول جامعة الإسكندرية إلى جامعة ذكية

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة التحديث والتغيير لمواكبة التطور السريع عالميا لوضع جامعة الإسكندرية فى مكانتها التي تستحقها على الصعيد الدولي، وفقًا لمتطلبات عصر الثورة التكنولوجية الذي نعيشه حاليا ووضع خطة زمنية للتحول إلى جامعة ذكية على المستوى التعليمي والإداري باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات لتطوير التعليم الجامعي بشتى جوانبه.

واستعرض أهم الخطوات التى تعتمد عليها الجامعة خلال تحولها لجامعة رقمية، والجهود التي بذلت خلال الفترة السابقة بمختلف القطاعات لتطوير البيئة التكنولوجية داخل الحرم الجامعي شملت تحديث البنية التحتية لشبكة الإنترنت، وزيادة السرعة، وإضافة شبكة لاسلكية للإنترنت.

تجهيز معامل لطلاب القطاع الطبي يستوعب عدد 2800

ةأشار إلى تم الربط الشبكي بين الجامعة والمستشفيات الجامعية وعددها 11 مستشفي جامعي، وتجهيز معامل لطلاب القطاع الطبي يستوعب عدد 2800 جهاز حاسب آلي بكلية الطب لعقد الاختبارات الإلكترونية والذي قامت الجامعة بتفعيله في القطاع الطبي ويعمل المجلس الأعلى للجامعات على تطبيقه ليشمل كافه القطاعات.

إنشاء إمتداد لجامعة الإسكندرية بمجمع جديد ذكي

وأعلن عن قيام الجامعة فى الوقت الحالى بإنشاء إمتداد لجامعة الاسكندرية بمجمع جديد ذكي كما تعمل الجامعة على تطوير البرامج الدراسية وتحديثها بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة .

وأوضح الدكتور هشام جابرـ أن الهدف الأساسي من الزيارة هو تعريف اللجنة بالوضع الراهن بالجامعة وإمكانياتها المتاحة حاليا والمأمول تحقيقه مستقبلا لوضع خطوط عريضة تعمل عليها اللجنة لإبداء المقترحات والتوصيات والعمل على تنفيذها بشكل سريع ودقيق لخلق بيئة تكنولوجية متميزة داخل جامعة الإسكندرية.

واضاف أن جامعة الاسكندرية هى أول جامعة حكومية تحولت الدراسة بها الى نظام الساعات المعتمدة بالكامل، وتشهد تطورا فى سياسات العملية التعليمية وطرق التدريس الحديثة من خلال إنشاء مركز القياس والتقويم ووحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد .

6 محاور للتحول إلى الجامعة الذكية

وقدم الدكتور محمد خفاجي ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات والدكتور هيثم حمزة ممثلا لوزارة الاتصالات عرض تفصيلي لتوضيح نموذج التحول لجامعة ذكية والإجراءات اللازمة لتطبيقه طبقا لاحتياجات كل جامعة والذي يشمل 6 محاور رئيسية ينبثق منها 34 محور فرعي يتم التقييم وإبداء الملاحظات من خلالها والمقارنة بما هو مأمول وبإمكانيات الجامعة المتاحة وعمل تقرير مفصل بالمقترحات والتعديلات المطلوبة لربطها بالخطة الاستراتيجية للجامعة.