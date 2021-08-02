النيابة الإدارية تحيل 8 متهمين في «برج الإسكندرية المائل» للمحاكمة

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 من العاملين بحي غرب الإسكندرية، للمحاكمة التأديبية، في واقعة «برج الإسكندرية المائل».

وأشار بيان صادر للنيابة الإدارية، اليوم الإثنين، إلى أن المتهمين هم:

- 3 من مهندسي التنظيم السابقين بحي غرب الإسكندرية.

- مدير التنظيم السابق بحي غرب الإسكندرية

- مهندسة التنظيم الحالية بحي غرب الإسكندرية.

- مدير التنظيم بحي غرب الإسكندرية الحالي.

- مسئول الإزالة بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية

- المدير الإداري بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية.

وكانت النيابة قد استهلت تلك التحقيقات بالاستماع لأقوال لجنتين فنيتين، الأولى من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، والثانية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

وقدمت كلتا اللجنتان تقريريهما للنيابة وجاء بهما، أنه من واقع معاينة 8 من العقارات المحيطة للعقار رقم ٣٦ شارع أبو الحسن – كوم الشقافة المعروف إعلاميًا «برج الإسكندرية المائل»، فقد تبين وجود عدد من العيوب الإنشائية بتلك العقارات، تمثلت في وجود ميل باتجاه الشارع بنسب تتراوح من 3 - 5 %، وهبوط وشروخ بالحائط والهيكل الخرساني بسبب عدم مناسبة الأساسات ونوع الأساس المستخدم لارتفاع المباني وطبيعة التربة بالمنطقة مع ارتفاع تلك العقارات والأدوار التي تم بناؤها بدون ترخيص والتي وصلت في بعض تلك العقارات لأحد عشر دورًا.

وارتأت اللجنتان ضرورة تنفيذ التوصيات المتمثلة في سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في حق بعض الأدوار المخالفة لعدد من تلك العقارات وترميم الباقي، وكذا سرعة إزالة عدد من الأدوار في باقي العقارات لتخفيف الأحمال لحين تنفيذ قرارات الهدم.

التحقيقات كشفت عن وجود 4 عقارات أخرى بدون ترخيص

كما كشفت التحقيقات أن عدد أربعة من تلك العقارات تم بناؤها دون ترخيص، وأن جميع تلك العقارات الثمانية مخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا، التي تتراوح بين دورين إلى أربعة أدوار فوق الأرضي بحد أقصى، وأن 5 عقارات منها سبق وأن صدر لها قرارات إزالة جزئية لعدد من الأدوار لبنائها دون ترخيص ومخالفة قيود الارتفاع من عام 2012 دون أن يتم تنفيذها.

وأضافت أحد تلك العقارات الثمانية، وهو عقار غير مأهول بالسكان سبق وأن تم إخلاؤه إداريًا بمعرفة الجهة الإدارية لصدور قرار هدم له في عام 2020، قد انهار بالفعل في يناير 2021 قبل معاينة اللجان الهندسية، كما أن 3 عقارات منها لم تتوصل التحقيقات للتاريخ الفعلي على وجه الدقة لبنائها وليس لها أية مستندات أو إجراءات بالجهة الإدارية بسبب احتراق السجلات الخاصة بالحي السابقة على عام 2011 خلال حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني آنذاك.

وأضاف بيان النيابة الإدارية: وبعرض كافة العقارات محل التحقيق على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، أصدرت اللجنة قراراتها بسرعة تنفيذ الإزالة الصادرة لعدد من الأدوار المخالفة في بعض تلك العقارات مع ترميم باقي العقارات ترميمًا شاملًا تحت إشراف هندسي متخصص مع الكشف على كافة الحوائط والأسطح والسلم والواجهة ومواسير الصرف والتغذية واصلاح أو تغيير التالف منها بعد استخراج التراخيص اللازمة لذلك مع الإخلاء المؤقت لبعض السكان لحين التنفيذ.

النيابة تحدد المسئولين عن الإهمال

وفي مجال تحديد المسؤوليات، فقد كشفت التحقيقات مسئولية المتهمين كل حسب اختصاصه ومدة عمله على النحو التالي:

- تقاعس مهندسي التنظيم بحي غرب الإسكندرية سابقًا وحاليًا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بالمادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 حيال بناء عدد من الأدوار المخالفة لقيود الارتفاع، فضلًا عن الميل الظاهر باتجاه الشارع بنسب تتراوح من 3 - 5 % ، والهبوط والشروخ بالحائط والهيكل الخرساني بتلك العقارات الكائنة بكوم الشقافة التابع لحي غرب الإسكندرية وبما يعرض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

وكذا عدم إمساك المتهمين لسجل دفتر الأحوال الخاص بمهندسي التنظيم المنصوص عليه بالمادة 134 من اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008.

- إهمال مديري التنظيم بحي غرب الإسكندرية الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهم من مهندسي التنظيم المختصين بمنطقة كوم الشقافة حي غرب الإسكندرية ، مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.

- تقاعس مسئول الإزالة بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال استعجال قسم شرطة مينا البصل لإدراج قرارات الإزالة الصادرة لإزالة الأدوار المخالفة بالعقارات محل التحقيق الكائنة بكوم الشقافة حي غرب الإسكندرية في حملات الإزالة بالمخالفة للقانون.

- إهمال المدير الإداري بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية في أعمال الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسه -مسئول الإزالة بالإدارة الهندسية- مما ترتب عليه ترديه في المخالفات المنسوبة إليه سلفًا.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عصام المنشاوي - رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما أمر الجهة الإدارية بمتابعة التنفيذ الفوري لتوصيات وقرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي غرب الإسكندرية حفاظًا على الأرواح والممتلكات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الخصوص.