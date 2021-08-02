فيلم كوميدي يعيد رامي إمام للسينما بعد غياب 13 عامًا

يستعد المخرج رامي إمام، للعودة إلى السينما، مجددًا، بعد غيابٍ دام نحو 13 عامًا تقريبًا، منذ فيلمه الأخير «حسن ومرقص» للفنانين عمر الشريف وعادل إمام، والذي عُرض عام 2008.

ومن جهته، كشف المؤلف أحمد عبدالوهاب، لـ«الوطن» تفاصيل العمل السينمائي الجديد، الذي يحمل توقيعه كمؤلف بمُشاركه صديقه كريم سامي «كيمز»، حيث سيكون من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن نجم «مسرح مصر»، وستدور أحداثه في إطار كوميدي.

وأوضح أنّ الفيلم سينطلق تصويره منتصف شهر أغسطس الجاري، فيما لم يُحدد بعد موعد عرضه في السينمات، رافضًا الإفصاح عن أي تفاصيل مُتعلقة بالفيلم حتى الآن.

تفاصيل مسرحية شمسية و4 كراسي لكريم سامي وأحمد عبدالوهاب

وينتظر كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، عرض مسرحيتهما الجديدة «شمسية و4 كراسي»، اعتبارًا من يوم الخميس المُقبل، على أحد مسارح الساحل الشمالي.

مسرحية أشرف عبدالباقي، والتي يُشارك فيها حمو بيكا، تدور أحداثها داخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل «زكي»، مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

مسرحية أشرف عبدالباقي، تحمل اسم «شمسية و4 كراسي»، ويخوض من خلالها تجربة البطولة والإخراج في آنِ واحد، ويُشارك في البطولة محمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة «أوس أوس»، ومحمد أنور، ومريهان حسن، وضيف شرف حمو بيكا، والمسرحية من تأليف كريم سامي «كيمز»، وأحمد عبدالوهاب.

رامي إمام: ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان؟

وكان المخرج رامي إمام، استنكر إطلاق البعض الشائعات حول والده الفنان عادل إمام، بشأن تعرضه لأزمات صحية من آنٍ لآخر، قائلًا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة، أنا بيسألوني عن حالته كتير أوي وكأن مفيش غير بس صحته».