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محمود مسلم

رومانيا تستدعي سفير إيران على خلفية مقتل مواطن في هجوم على سفينة

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أ ش أ
08:55 م | الإثنين 02 أغسطس 2021
ناقلة نفط

ناقلة نفط

استدعت رومانيا السفير الإيراني لديها على خلفية مقتل مواطن روماني على متن سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي قبالة سواحل عمان.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان نقلته صحيفة «رومانيا جورنال» المحلية، اليوم الاثنين، إنَّه جرى استدعاء سفير إيران في بوخارست على وجه السرعة إلى وزارة الخارجية الرومانية في ضوء المعطيات التي قدمها شركاء رومانيا الدوليون بشأن حقيقة أن الهجوم كان متعمدًا وبتنسيق من إيران.

وطلبت وزارة الخارجية الرومانية توضيحات من جانب السلطات الإيرانية دون تأخير، مؤكّدة أنَّها تحتفظ بالحق في التصرف وفقًا لذلك.

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