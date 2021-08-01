 أمريكا تتهم إيران بتنفيذ هجوم على سفينة إسرائيلية وتتوعد بالرد

اتهمت الولايات المتحدة، إيران، بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية، قبالة ساحل عُمان في بحر العرب، متوعدة بالرد المناسب على طهران على خلفية هذا الحادث.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد حول الهجوم على الناقلة الإسرائيلية- «نحن على ثقة من أن إيران نفذت هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين بريئين، باستخدام طائرات مسيرة مفخخة، وهي قدرة مميتة تستخدمها بشكل متزايد في جميع أنحاء المنطقة».

وأضاف بلينكن: «نعمل مع شركائنا للنظر في خطواتنا التالية والتشاور مع الحكومات داخل المنطقة وخارجها بشأن الرد المناسب، والذي سيكون وشيكا».

وتابع: «لا يوجد مبرر لهذا الهجوم الذي يعد نمطا من الهجمات والسلوك العدواني»، مؤكدا «تهدد هذه الأعمال حرية الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي والنقل البحري والتجارة الدولية، وحياة الأشخاص على السفن العابرة».