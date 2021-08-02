كل ما تريد معرفته عن الشمول المالي: يحمي من النصب

يولي البنك المركزي المصري أهمية كبيرة لتنفيذ استرتيجية الشمول المالي، والتي تساهم في الإسراع من عملية التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

إدارة الأموال بشكل آمن

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الشمول المالي يعني إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال القنوات الشرعية (المصارف والبنوك)، بأسعار مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها، بما يضمن عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأية رقابة وإشراف، مشيرًا إلى أن الشمول المالي هو توجه عام من الدولة للوصول إلى هذا الهدف، ويستلزم ذلك إجراء دراسات حول الخدمات المالية المتاحة فعليا ومدى تناسبها مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، كذلك الخدمات التى يجب تطبيقها مستقبلا.

البنوك تنفذ استراتيجة الشمول المالي

وأشار «شعيب»، إلى أن البنوك العاملة في السوق المصري هي التي تقوم بتنفيذ استراتيجية الشمول المالي، وفقًا لتوجيهات من البنك المركزي المصري، موضحًا أن الشمول المالي يحتاج إلى وضع قواعد وتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها.

الشمول المالي يحمى المواطنين من النصب

وأكد «شعيب»، أن الشمول المالي يحمي المواطنين من التعرض لعمليات النصب، أو أي استغلال من الجهات المالية غير الرسمية، عن طريق تزويد المواطنين بكل المعلومات اللازمة في كل مراحل تعامله مع مقدمي الخدمات المالية، وتوفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل، والاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بكل حيادية.

الشمول المالي ينهض بالاقتصاد

وأشار «شعيب» إلى أن الشمول المالي يساعد في النهوض بالاقتصاد، عبر ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وإتاحة تمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة وغيرها من الشركات، ورفع مستويات التعليم والتثقيف المالي للفئات المستهدفة، ورفع الوعي المالي لدى المواطنين.