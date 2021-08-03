كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم المنصات بمسلسل «البيت بيتي»

يخوض الفنان كريم محمود عبد العزيز، تجربة فنية جديدة، واقتحام عالم المنصات، من خلال تقديم مسلسل درامي مكوّن من 10 حلقات فقط، من تأليف كريم سامي «كيمز» وأحمد عبد الوهاب.

وبدوره، قال المؤلف كريم سامي، لـ«الوطن»، إنّ المسلسل يحمل اسمًا مبدئيًا «البيت بيتي»، ويدور في إطار تشويقي كوميدي، ويُشارك في البطولة مصطفى خاطر نجم «مسرح مصر»، ومن المُقرر انطلاق التصوير منتصف شهر أغسطس الجاري، رافضًا الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

طرح فيلم موسى لـ كريم محمود عبد العزيز 11 أغسطس

وينتظر كريم محمود عبد العزيز، عرض فيلمه الجديد «موسى»، المُقرر طرحه في السينمات، اعتبارًا من يوم 11 أغسطس الجاري، بعد فترة طويلة من التأجيلات.

قصة فيلم موسى تدور حول طالب في كلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت من أجل أن يضع فيه ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

فيلم موسى يضم عددًا كبيرًا من النجوم، منهم كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار وأحمد مالك وأسماء أبو اليزيد وصلاح عبد الله ومحمود حافظ وصبري فواز ومحمد لطفي وسارة، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

كريم سامي وأحمد عبد الوهاب ينتظران عرض مسرحية شمسية و4 كراسي

كما ينتظر كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، عرض مسرحيتهما الجديدة «شمسية و4 كراسي»، اعتبارًا من يوم الخميس المُقبل، على أحد مسارح الساحل الشمالي.

مسرحية أشرف عبد الباقي، والتي يُشارك فيها حمو بيكا، تدور أحداثها داخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل «زكي»، مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

شمسية و4 كراسي

مسرحية أشرف عبد الباقي، تحمل اسم شمسية و4 كراسي، ويخوض من خلالها تجربة البطولة والإخراج في آنِ واحد، ويُشارك في البطولة محمد عبد الرحمن، ومحمد أسامة «أوس أوس»، ومحمد أنور، ومريهان حسن، وضيف شرف حمو بيكا، والمسرحية من تأليف كريم سامي «كيمز»، وأحمد عبدالوهاب.