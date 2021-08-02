«السديس» عن «المفاجأة الكبرى» في تاريخ رئاسة الحرمين: الأكبر والأشمل

أبرزت وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي، تصريحات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حول ما أسماها «المفاجأة الكبرى» في رئاسة الحرمين، حيث وصفها بأكبر وأشمل خطة تطوير إداري ستشهدها رئاسة الحرمين، معتمدة على الذكاء الاصطناعي، معتبرًا ذلك سر نجاح موسم الحج المنقضي، والذي أتى وسط أجواء فيروس كورونا.

الشيخ السديس يدعو منتسبي رئاسة الحرمين إلى ترقب أكبر وأشمل عملية تطوير

ودعا الشيخ عبدالرحمن السديس، وفق ما نقلت وسائل الإعلام السعودية، جميع العاملين لدى رئاسة الحرمين الشريفين إلى ترقب المفاجأة الكبرى في تاريخ الرئاسة، ووصفها بأنه أشمل وأكبر عملية هيكلة إدارية وتطوير تشهدها الرئاسة منذ بدايتها.

وأكد الشيخ عبدالرحمن السديس، أن تلك الخطة التطويرية الشاملة في رئاسة الحرمين ستساهم في إحداث نقلة نوعية من شأنها مواكبة التطورات التكنوولوجية والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.

«السديس»: رئاسة الحرمين وُضعت بإحكام الخطط التطويرية

وقال «السديس» إن رئاسة الحرمين وضعت بإحكام الخطط التطويرية، إذ جعلت من الذكاء الاصطناعي موردا لعملية الهيكلة الجديدة والتي تتمثل في اعتماد رئاسة الحرمين في المقام الأول على الذكاء الصناعي والبيانات الإلكترونية.

«السديس»: اعتماد رئاسة الحرمين على الذكاء الصناعي سر نجاح موسم الحج

واعتبر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الاعتماد على الذكاء الصناعي في المقام الأول جعل موسم الحج يلقي نجاحا باهرا، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن ذلك بدعم من «القيادة الرشيدة، ومتابعة حثيثة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».

وفي نهاية تصريحاته، قال الشيخ عبدالرحمن السديس إنه يتوجه «بالدعاء أن يكلل الله عز وجل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والنجاح والسداد، وأن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقومون به من تطورات ساهمت في رقي المملكة العربية السعودية وعلوها».