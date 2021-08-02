«ميقاتي»: كنت أتمنى أن تكون وتيرة المفاوضات بشأن الحكومة أسرع من ذلك

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، إن الشعب اللبناني يريد تشكيل حكومة بأسرع فرصة، قائلًا «اتفقت على اجتماع آخر مع الرئيس ميشال عون الخميس المقبل».

وأضاف «ميقاتي»، خلال كلمة له تنقلها قناة «سكاي نيوز عربية»، قائلًا «كنت أتمنى أن تكون وتيرة المفاوضات بشأن الحكومة أسرع مما هي عليه».

وكُلف «ميقاتي» بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الأسبوع الماضي، إثر استشارات نيابية ملزمة حصل خلالها على 72 صوتًا من بين 115 نائبًا مشاركًا في الاستشارات.

وقال «ميقاتي»، بعد تكليفه، إنه أعطى الرئيس اللبناني ميشال عون اقتراحاته حول التشكيلة الحكومية خلال لقائها اليوم.

وقال «ميقاتي»، في تصريح للصحفيين لدى مغادرته قصر الرئاسة ببعبدا الأسبوع الماضي، إنه لمس قبولًا من جانب الرئيس اللبناني حول مقترحاته لتشكيل الحكومة، مؤكدًا أنه أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار، واختتم «ميقاتي» تصريحاته المقتضبة، قائلًا «إن شاء الله نصل إلى حكومة قريبا».