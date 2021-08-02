"البحوث الزراعية" ينظم دورة تدريبية في مجال الوراثة الجزيئية 

افتتح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية في مجال الوراثة الجزيئية، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي ينظمها مشروع تقليل الفقد في الأقماح المصرية، الناتج عن الإصابة بالأمراض، والتابع لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية والممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع مركز جون أنيس سنتر بالمملكة المتحدة.

وأشار الدكتور أحمد القط، مدير المشروع والباحث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، إلى أنّ الدورة تهدف إلى تدريب 50 من مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية على أحدث التكنولوجيا الحديثة ودورها في تربية المحاصيل، وعلوم الجينوم في المحاصيل المختلفة، ما يساهم في تطوير برامج التربية والإسراع من عملية إنتاج الأصناف، ونقل الكثير من الصفات المرغوبة لمربي النبات باستخدام المعلمات الجزيئية.