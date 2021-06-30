تعاون بين «تمويل العلوم» و«البحوث الزراعية» لتقديم الاستشارات العلمية للباحثين

زار ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار «STDF»، مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة؛ لمتابعة المشروعات البحثية الممولة من الهيئة، والاطلاع على أنشطة المركز، ودعم التعاون المشترك بين المركز والهيئة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية التعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والأجهزة الأخرى في الدولة، للنهوض بمنظومة البحث العلمي، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

تقديم الاستشارات العلمية للباحثين

وتضمنت الجولة التفقدية زيارة عدد من مراكز التميز والمعامل البحثية بالمركز، منها: المعمل المركزي لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية؛ الذي يهدف إلى خدمة الباحثين في الجامعات المصرية والعربية ومراكز البحوث، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لتنمية الوعي البيئي، والتأكيد على أهمية التنمية المستدامة وإدارة المخلفات واستخدام الطرق الحديثة للمعالجة وإعادة تدوير المياه، وأيضًا التدريب على أحدث الأجهزة المستخدمة في هذا المجال، فضلًا عن تقديم كافة الاستشارات العلمية لكل المهتمين بهذا المجال بالجامعات والمراكز البحثية.

كما تضمنت الجولة زيارة مركز التميز في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ومركز التميز في المعمل المركزي للمبيدات، كما تم تفقد بعض المشروعات الممولة من STDF في معهد بحوث صحة الحيوان والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات.

الحل الفوري للمعوقات التي تواجه الباحثين

ومن ناحية أخرى، التقى «شتا» بعدد من الباحثين الحاصلين على مشروعات علمية ممولة من الهيئة؛ لإتاحة الفرصة لهم لعرض الأفكار والآراء، وطرح كافة الاستفسارات المتعلقة بمجالات البحث العلمي المختلفة، وكيفية التقدم للحصول على تمويل مشروعاتهم، مؤكدا أهمية الحل الفوري لكافة المعوقات التي تواجه الباحثين، والدعم الكامل لتدريبهم على التقنيات الحديثة وتوفير الفرص التدريبية لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لشباب الباحثين.

ومن جانبه، أشار محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أن هناك تعاونًا مشتركًا بين مركز البحوث الزراعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، موضحًا أن المشروعات البحثية بالمركز لابد أن تكون مشروعات قومية تخدم القطاع الزراعي في مصر.

عقد لقاء شهري مع الباحثين

وأوضحت الدكتورة شيرين عاصم وكيل المركز لشئون البحوث، أنه يتم المتابعة الدورية للمشروعات البحثية، وأنه من المقرر عقد لقاء شهري مع الباحثين الذين لديهم مشروعات ممولة لمناقشة المشاكل الخاصة بمشروعاتهم وكيفية حلها.