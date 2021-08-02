«بين الثقافة والسياسة» لصابر عرب.. أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب «بين الثقافة والسياسة»، الذي ألفه الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، وهو مجموعة مقالات فكرية وثقافية، كتبها المؤلف على مدى عشر سنوات، وموضوعاتها تنطلق من الواقع الثقافي بكل ما يحمله من آلام وآمال، ومشكلات ومحاولات للحل في المقابل.

ويستمد الكتاب عنوانه، من تحليل الكاتب لبعض الأحداث السياسية الكبرى في تاريخنا الحديث، ومنها ثورة يوليو التي يدعو لإعادة فتح ملفها بشكل علمي قائم على الرصد والاستقراء التاريخي، بعيدًا عن الأحكام المطلقة، والكلام المرسل الذي يطلقه بعض محبي الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وبعض المناهضين لثورة يوليو.

ويطلعنا الكاتب على سبب كتابته لهذه المقالات الفكرية، فقد جاء اهتمامه بتاريخ الفكر من باب تخصصه الدقيق، بوصفه أستاذًا للتاريخ، ثم اهتمامه الخاص بالرؤى والأفكار الإنسانية عمومًا، والمتعة التي يشعر بها في قراءة الفكر الإنساني عبر كتب مرجعية موثقة، يتيحها له اطلاعه المستمر بحكم دراسته التي لا تنقطع للتاريخ، ومن ضمن الأسباب، إيمان الكاتب بمفهوم وحدة المعرفة، فالعلوم كلها منظومة متصلة ومترابطة، والتاريخ لا ينفصل عن الفكر والفن، وذلك أنه يرصد تفاصيل حياة البشر بكل جوانبها، ومن المهم جداً للمؤرخ أن ينفتح على معظم مجالات المعرفة من العلوم والفنون والآداب.

ومن هذا المنطلق، يخبرنا الدكتور عرب، أنه قرأ كثيرًا لرواد الفكر والفن، بدايةً من: «دانتي» و«ميكيافيللي» و«توماس مور» و«جان جاك روسو»، وصولاً إلى كتابات عربية لمفكرين وفلاسفة ومؤرخين وأدباء عرب، كلهم أضافوا لثقافتنا العربية، منهم على سبيل المثال: رفاعة رافع الطهطاوي، محمد عبده، عبد المتعال الصعيدي، طه حسين، العقاد، محمد حسين هيكل، ونجيب محفوظ.

ويفرد الدكتور صابر عرب، مساحة كبيرة من الكتاب لقضية «العقل والتفكير العلمي»، ويطالب بإعادة قراءة التراث الديني، وأن يتصدى الأزهر الشريف لدراسة وتحقيق الأحاديث النبوية، لتمييز الصحيح من السقيم، والتصدي لسيل الحكايات التراثية التي لا تستقيم مع العقل أبدًا.

كما يدعو إلى رد الاعتبار للفقيه «أبي إسحاق الشاطبي»، الذي قدم رؤية متكاملة للإسلام عقيدةً وشريعة، خصوصًا في كتابه الشهير «الموافقات»، وكان فهم اللغة عند الشاطبي هو الأصل الأول، والمفتاح لفهم القرآن الكريم، والتعرف إلى مقاصده، وأكد الشاطبي، أن الشريعة ليست مجموعة من التكاليف المجردة، بل إن هدفها الأول والأخير، إقامة المصلحة في الدين والدنيا.

ويتساءل الكاتب: أليس من المناسب اتخاذ كتاب «الموافقات» للشاطبي، ليكون مرجعًا لفهم الشريعة بعيدًا عن الأدعياء المتطفلين على موائد الشريعة؟

ثم يركز الكاتب على الدور الرائد الذي قام به المصلح الإمام محمد عبده، الذي كان ينصح طلابه بالرجوع إلى كتاب «الموافقات» وهذا ما يفسر لنا تميز محمد عبده ومدرسته في فهم مقاصد الشريعة، وكيف ركز على مفهوم «المصلحة».

ويؤكد الكاتب أن الإسلام العظيم ظلمه أهله، حينما عجزوا عن توصيل رسالته بمعانيها الروحية الرحبة المتسامية.

ويوضح لنا الكاتب أن السر وراء حضور الإمام محمد عبده اللافت في مقالاته الفكرية، الذي يكمن في امتلاك هذا الرجل لمشروع إصلاحي متكامل ومنظم، قوامه التعليم، وإعمال العقل، ومراعاة الحقوق السياسة والاجتماعية، في إطار ما يمكن تسميته بفقه الحياة، الذي يبنى على رؤية علمية دقيقة، تقوم على العقل وتمحيص التراث ومحاربة الخرافة ومقاومة البدع التي ظنها الناس إسلامًا وهي دخيلة على الإسلام.

وإلى جانب الموضوعات الفكرية ذات الطابع الديني يضم الكتاب مواضيع تاريخية موثقة، عن دخول العثمانيين إلى مصر، وفلسفة البطل عند المؤرخ والفيلسوف البريطاني «توماس كارليل»، مع استقراء لواقع النشر في عالمنا العربي، وتحليل ظاهرة غياب القراءة بين المواطنين العرب، ومقال خاص عن «مقهى ريش» ودورها في الثقافة المصرية والنضال الوطني، ومحاولة للإجابة عن السؤال الذي لم ينتهِ بعد: لماذا تقدم الغرب وتأخر العرب؟ ولا شك أن الإجابة تشمل عدة أسباب، حيث الفارق بين الأمتين أكبر من مجرد نقطة.