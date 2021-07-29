الأحد.. طرح «يدي الحجرية» لـ حمدي أبو جليل بمنافد هيئة الكتاب

قال الروائي حمدي أبو جليل، إنّ الهيئة العامة للكتاب ستطرح روايته الأحدث «يدي الحجرية» الصادرة مؤخرا عن الهيئة بمنافدها في الأقاليم ابتداء من الأحد المقبل، حيث تتحدث عن الإنسان لذاته ليست تعبيرا عن قضية وليست وسيلة لقضية، وهي رواية عالمية بالمعنى الحرفي الجغرافي للكلمة، تمتد بل تسير سيرا وبالأقدام في كل قارات العالم القديم، آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتقترب من تجارب أشخاص آخرين عالميين، لا يفرقون بين الأبيض والأسود الشرقي والغربي الملحد والمؤمن. لا فرق إلا صوت الإنسان في أي زمان ومكان.

في سياق منفصل، يستضيف صالون سحر الرواية (صالون العصفوري) الروائي حمدي أبو جليل، يوم السبت الموافق 7 أغسطس 2021 لمناقشة روايته «قيام وانهيار الصاد شين» وذلك في الحادية عشرة صباحا في نادي التجديف المصري بالدقي، ويناقش الرواية، النقاد: الدكتورة نانسي إبراهيم، الدكتور زين عبدالهادي، الدكتورة صفاء النجار، فتحي إمبابي، هناء نور، شعبان ناجي، وغيرهم، ويدير المناقشة فتحي امبابي.

وصدرت مؤخرا الطبعة الثالثة من الرواية عن دار روافد، وطرحت في مكتبات وسط البلد (آفاق، ليلى، سنابل، وبيت الكتب) ومكتبة جليم في الإسكندرية.

وحمدي أبو جليل كاتب وروائي وقاص صدرت له مجموعة من الأعمال منها: أسراب النمل (مجموعة قصصية، 1997): وهي مجموعته القصصية الأولى، أشياء مطوية بعناية فائقة (مجموعة قصصية): فازت بجائزة الإبداع العربية سنة 2000، ولصوص متقاعدون (رواية): وهي روايته الأولى صدرت عام 2002 وترجمت للإنجليزية والفرنسية والأسبانية، ورواية «الفاعل» وأيضا كتاب القاهرة شوارع وحكايات (الهيئة العامة للكتاب، 2008)، ورواية «قيام وانهيار الصاد شين»، صادرة عن مؤسسة بتانة الثقافية في 2017، وفازت روايته «الفاعل» بجائزة نجيب محفوظ 2008. وصدرت الترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2015.