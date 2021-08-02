«العربية»: العثور على جثث في نهر بين إقليم تيجراي الإثيوبي والسودان

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، منذ قليل، بالعثور على جثث في نهر بين إقليم تيجراي الإثيوبي والسودان.

وأبناء تيجراي هم ثالث أكبر مجموعة عرقية في البلاد بعد الأورومو والأمهرة، وتنقسم إثيوبيا إلى 10 ولايات إقليمية على أسس عرقية تتمتع بالحكم الذاتي إلى حد كبير ولكن مع مؤسسات مركزية.

ودعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيرلندا إلى عقد اجتماع علني طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقال روبرت جوديك المسؤول البارز بوزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة «الفظائع المروعة» التي ترتكب في تيجراي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن إعلان الهدنة يمكن أن يكون إيجابياً إذا أدى إلى خطوات «لإنهاء الصراع ووقف الفظائع والسماح بالمساعدة الإنسانية دون عراقيل».

وسنوافيكم بالتفاصيل،،