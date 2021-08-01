الوضع في تونس وسد إثيوبيا.. 5 تصريحات هامة لسامح شكري ونظيره الجزائري

عقد السفير سامح شكري وزير الخارجية مؤتمرا صحفيا مساء السبت مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في القاهرة، بعد جلسة مباحثات تطرقت للعديد من الملفات ولا سيما الوضع الإقليمي والدولي.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز 5 تصريحات لوزير الخارجية سامح شكري وأبزر 5 تصريحات لنظيره الجزائري خلال المؤتمر الصحفي، وذلك في السطور التالية.

تصريحات وزير الخارجية سامح شكري

1- العلاقات المصرية الجزائرية تُمثل أهمية كبيرة بالنسبة لجمهورية مصر العربية، ضرورة التركيز على الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

2- «طوال الأزمة الليبية كان يوجد قلق بالغ من مصر والجزائر للضغوط والتحديات الواقعة على شعب ليبيا الشقيق وضرورة العمل المشترك الثنائي والمتعدد من خلال مجموعة دول الجوار لمعاونة الأشقاء في ليبيا للخروج من هذه الأزمة من خلال حلول ليبية-ليبية»

3- مصر تسعى لاستعادة استقرار ليبيا وسيادتها والحفاظ على مقدراتها لصالح الشعب الليبي الشقيق.

4- مصر بالتأكيد تتابع باهتمام بالغ ما تقوم به السلطات التونسية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وسيادة تونس الشقيق.

5- مصر تثق تمامًا في حكمة القيادة السياسية في تونس، وقدرتها على إدارة المشهد بما يحقق إرادة وتطلعات الشعب التونسي الشقيق، وما يحدث في تونس بالتأكيد شأن داخلي، جاء بإرادة الشعب، من حيث الحيز والصلاحية.

أبرز تصريحات وزير الخارجية الجزائري

1- نأمل أن تكون الجزائر جزءا من الحل في قضية سد إثيوبيا، ونحتاج لحلول مرضية تحقق لكل طرف حقوقه وتحفظ واجباته.

2- ليبيا تشهد إنجازات بالمقارنة مع المحن السابقة.

3- ما يحدث في تونس شأن داخلي.. ونتضامن مع شعبها.

4- كل ملفات المنطقة شرقا وغربا تتطلب التنسيق مع مصر.

5- مصر قدمت الكثير من أجل نصرة الجزائر في كفاحها المشروع من أجل استرجاع حريتها واستقلالها.