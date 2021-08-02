أمينة خليل: «فيه ناس قليلة الأدب على السوشيال ميديا»

يتعرض الكثير من الفنانين للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وواحدة من هؤلاء الفنانين، أمينة خليل، التي تعرضت كثيرا لمثل هذا الأمر.

وكشفت أمينة خليل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تعرضت للكثير من التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «كلنا اتعرضنا للتنمر، ويمكن علشان كدا دى حاجة أنا مهتمة بيها بشكل شخصي، ونحاول بقدر الإمكان إننا ننهي فكرة التنمر دى أصلا».

أمينة خليل تعرضت للتنمر

وتابعت أمينة خليل: «لحد النهاردة فيه تنمر، السوشيال ميديا بتعمل اللى ميتعملش، تحس إنك عايز تنط جوا التليفون تجيبه من قفاه، ناس عنيفة جدا، وبتتكلم بطريقة وحشة جدا، وكأنها هيا اللى عارفة، وهيا اللى أحسن، بينفوا تماما اننا كلنا بنى آدمين، وإن أنا زيك، واحنا كلنا زى بعض، وإن مش من حقك تعمل كدا».

وأضافت أمينة: «فيه فرق بين إنك تكون بتستفز حد، ودا أصلا غلط، وبين إن فيه ناس فعلا بتبقى قاسية وقليلة الأدب فى طريقة كلامها، وبتلقى وجهة نظرها من منطقة متعالية جدا، مفيش بنى آدم على وجه الأرض ليه الحق إنه يوجع ويجرح البنى آدم اللى قدامه».

أما عن أبرز تعليقات التنمر التى تعرضت لها أمينة خليل، قالت: «لا مفيش حاجة معينة من كتر ماهما كتير، بس مهم برضه زى ما بنبص على السلبي نبص على الايجابي، ناخد الاتنين».

مسلسل خلى بالك من زيزي

يذكر أن الفنانة أمينة خليل حققت نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل خلى بالك من زيزي، الذي شاركت فيه بجانب محمد ممدوح، وعلى قاسم وسلوى محمد على، وعلى الطيب وأسماء جلال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.