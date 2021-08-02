كريم عبدالعزيز يواصل تصوير فيلم «كيرة والجن» بشارع المعز

يواصل الفنان كريم عبدالعزيز، تصوير أحداث دوره في فيلم «كيرة والجن» بشارع المعز، وقد رفع مخرج الفيلم مروان حامد، ساعات التصوير لكي تصل إلى 15 ساعة يومية .

وقد توقف كريم عبدالعزيز عن تصوير الفيلم لعدة أسباب منها انشغاله بتصوير فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي يعرض حالياً بدور العرض، ومسلسل «الاختيار2» مع المخرج بيتر ميمي الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

معلومات عن فيلم «كيرة والجن»

ويقدم الفيلم كريم عبدالعزيز وأحمد عز من خلال شخصيتين حقيقيتين، هما «أحمد عبدالحي كيرة»، و«عبدالقادر الجن»، اللذان تدور حولهما قصة الفيلم، وتحديدًا بعد وقوع حادثة «دنشواي» الشهيرة بين الضباط الإنجليز ومواطنين مصريين، وحكم على 21 متهمًا، وتم إعدام 4 من أهل قرية دنشواي، والحكم على 12 آخرين بالأشغال الشاقة.

فيلم «كيرة والجن» مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، ومن تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.

معلومات عن فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

وتدور أحداث فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين» في إطار دراما اجتماعية وفانتازيا كوميدية عن الأزمات التي تحدث بسبب الزواج والطلاق، حيث يجسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية إعلامي يقوم بعمل تحقيقات تليفزيونية من خلال التنكر في أكثر من شخصية، متزوج من الفنانة دينا الشربيني، وتحدث خلافات تقوم على مفارقات كوميدية، فضلًا عن وقوع أزمة كبيرة بين المتزوجين يكون هو السبب فيها.

الفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

وحقق فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين» منذ عرضه مع بداية شهر يوليو الماضي ما يزيد عن 30 مليون جنيه إيرادات في السينما، ويتصدر شباك التذاكر ويحافظ على المركز الثاني حيث يسبقه فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، محمود حميدة، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.