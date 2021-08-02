نائب رئيس جامعة عين شمس يتابع أعمال الإنشاءات بكلية الآداب

تفقد الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلية الآداب، وكان في رفقته الدكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية، والدكتورة رشا الديدي، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والتجديدات الإنشائية بالكلية.

وتابع تمراز، أعمال إحلال وتطوير الدور الثاني، الذى يتضمن المعامل وقاعات البرامج المميزة، ويشمل ذلك أيضا إحلال الأثاث والقديم واستبداله بأثاث مكتبي عصري.

وأشار إلى أهمية توحيد النسق الإنشائي العام لجميع التجديدات.

كما وجه جميع المسؤولين بالجهاز الإداري بالكلية، بترشيد استخدام الإنارة الصناعية في وجود ضوء النهار الساطع، تحقيقا لمبدأ ترشيد الاستهلاك، كما أشار لأهمية استخدام المصابيح الموفرة للطاقة.