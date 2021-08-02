في ضيافة «الوطن».. محمد رشاد يحتفل بنجاح أغنية «أنا مش شمتان»

احتفل الفنان محمد رشاد، بنجاح أغنيتة الجديدة «أنا مش شمتان»، في ضيافة «الوطن»، مع فريق عمل الأغنية، الموزع طارق عبد الجابر، والشاعرة والمنتجة كوثر حجازي.

محمد رشاد يتحدث عن «أنا مش شمتان»

وخلال الندوة، كشف الفنان محمد رشاد، عن كثير من الأسرار والكواليس الخاصة بأغنيتة الجديدة «أنا مش شمتان»، حيث قال إن «الشاعرة كوثر حجازي كانت كاتبة أغنية أنا مش شمتان من 2018، ووقتها مكنش الاختيار رشاد، ولكن لما كوثر فكرت في الإنتاج، فابتدت هيا والملحن يفكروا لو هنعمل أغنية ممكن نبدأ مع مين يبقي البداية بتاعتنا فكان الاختيار رشاد».

وتابع رشاد قائلا: «ابتدينا نشتغل على أغنية ومكنتش (أنا مش شمتان) كانت أغنية بتتكلم عن فرحة وسعادة وبهجة، وإحنا قاعدين بنسمع الأغنية، اتفقنا إن يبقي فيه أغنية تانية بعد الأولى ماتنزل، فسمعنا جزء منها، ووقتها كنا قررنا إن الأغنية التانية دي اللي هيا أنا مش شمتان هيا اللي تنزل الأول».

الشاعرة كوثر حجازي تكشف كواليس الأغنية

أما الشاعرة كوثر حجازي، فتحدثت عن كلمات أغنية «أنا مش شمتان» فقالت: «أنا كتباها من 2018، حالة كل الناس حاسة بيها، مش شرط أبدا إنها تكون بتعبر عن حالة شخصية، أنا ممكن أكون بشتغل في أغنية دراما جدا وبعدها تاني يوم أشتغل حاجة كلها بهجة مش شرط خالص إنها تكون حالتي الشخصية».

الموزع طارق عبد الجابر يتحدث عن التعاون مع رشاد

وعن موزع الأغنية، طارق عبد الجابر، فتحدث عن العمل مع محمد رشاد، فقال «رشاد من النوع المتعب في إطار الشغل بيهتم بكل التفاصيل والجمل الموسيقية، بيحب المزيكا جدا وتفاصيل المزيكا».