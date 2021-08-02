خبراء يحذرون من متحور دلتا: ينتقل أسرع من سلالات كورونا الأخرى «فيديو»

أكد فنج تسي جيان، الباحث في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية، اليوم الإثنين، إن «متحور دلتا»، ينتقل أسرع بمقدار ضعفين تقريبا عن السلالة الأصلية لفيروس كورونا المستجد، ومن المرجح أن يسبب أعراضا شديدة للمصابين بالفيروس التاجي.

«متحور دلتا» قد يقلل الحماية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19

وأضاف فنج أن نتائج الأبحاث المتاحة بشأن متحورات فيروس كورونا المستجد، تشير إلى أن متحور دلتا قد يقلل الحماية من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19»، لكن يمكن للجرعات الحالية أن يكون لها تأثيرات وقائية وحمائية جيدة ضد السلالة الشرسة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية.

فيما قال شاو يي مينج، وهو باحث آخر في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية، إنه رغم عدم وجود لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد يستطيع توفير حماية بنسبة مائة بالمائة ضد العدوى الفيروسية، إلا أنه لا تزال اللقاحات الموجودة قادرة على السيطرة على أنواع مختلفة من متحورات «كوفيد-19».

وأوضح مينج، أن الدراسات القائمة على أساس الأدلة، أظهرت أن اللقاحات الصينية المضادة لفيروس كورونا المستجد، تتمكن من تقليل معدلات العلاج في المستشفيات والحالات الخطيرة والوفيات بشكل فعال.

وكانت بيانات جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت أن متحور دلتا من فيروس كورونا المستجد، ينتشر بسرعة أكبر مما كان معروفا من السابق، وصارت لديه القدرة على إصابة المطعمين باللقاح.

وقالت البيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، إن متحور دلتا يمكن أن يؤدي إلى إيقاع إصابات خطيرة بالأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، بدرجة تفوق كافة المتحورات المعروفة، مثل «ألفا» و«بيتا»، حسبما أوردت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنها اطلعت على البيانات، التي كانت جزءا من تقرير داخلي أعدته المراكز في واشنطن، وأظهرت أن متحور دلتا شديد العدوى إلى درجة توازي فيروس الجدري، المعروف بشدة عدواه.

يذكر أنه تم اكتشاف المتحور لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020، وذكرت تقارير طبية سابقة أن قابلية انتقال «دلتا» تزيد بنسبة بنحو 40 إلى 60% عن السلالة الأصلية لفيروس كورونا المستجد.