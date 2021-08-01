صحة النواب: دراسة تكشف عن متحور دلتا كورونا بمصر والنتائج بعد 21 يوما

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إنّ هناك دراسة علمية لتتبع متحور دلتا بلس لفيروس كورونا (كوفيد - 19) في عدد من المحافظات داخل مصر، على أن تظهر نتائج الدراسة خلال 3 أسابيع بعد 21 يوما، موضحا أنّ الهدف من الدراسة رصد ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا، سواء دلتا بلس أو غيرها، وذلك استعدادا للموجة الرابعة التي قد تبدأ مطلع أكتوبر المقبل.

70 دولة بالعالم أصابها متحور دلتا بلس كورونا

وأضاف رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، أنّ الدراسة ستكون الفيّصل للتأكد من ظهور التحورات الجديدة لفيروس كورونا التي يشهدها العالم داخل مصر من عدمه، موضحا: «لسنا بعيدين عن الأمر، هناك أكثر من 70 دولة بالعالم انتشرت فيها هذه السلالة، وعلينا أن نستمر في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، فضلا عن الاستمرار في تسجيل البيانات عبر موقع تطعيم لقاح كورونا في مصر، التابع لوزارة الصحة للحصول على اللقاح.

مسح شامل للمحافظات للتأكد من ظهور متحورات بفيروس كورونا

وتابع حاتم أنّ خطورة سلالة دلتا بلس تتمثل في سرعة انتشاره، فضلا عن اختلاف أعراض الإصابة به عن الأعراض المتعارف عليها للمصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أنّه يصيب الجهازين الهضمي والعصبي: «الدراسة التي أُجريت حاليا تشمل عملية مسح شامل لكل المحافظات المصرية، سواء محافظات الصعيد أو بحري».

حقيقة لقاح جونسون آند جونسون

وعن إمكانية حصول من تلقوا لقاحات كورونا سواء «أسترازينيكا أو سينوفارم» على لقاحي جونسون آند جونسون وفايزر للتطعيم، قال حاتم: «لا مانع من الحصول على جرعة تعزيزية لمناعة الجسم سواء من لقاح جونسون آند جونسون أو فايزر، لكن بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الحصول على أنواع اللقاحات الأخرى».

واستطرد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب: «لا توجد دراسات بحثية تفيد بوجود تعارض أو مشكلات صحية حال الحصول على جرعات أخرى من لقاحات كورونا، طالما راعينا مدة نشاط المادة الفعالة التي حصل عليها الشخص من اللقاح الأول».