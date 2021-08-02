محافظ أسوان يترأس المجلس التنفيذي ويلتقي مرشحي «نواة التغيير»

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن جميع القيادات التنفيذية لديهم تكليفات بمهام واضحة، في مقدمتها خدمة المواطن الأسواني في مختلف أنحاء المحافظة دون النظر لأي مصالح شخصية أو ضيقة، وهو الذي يتطلب رد الفعل السريع لإنهاء المشاكل الطارئة، وتلبية احتياجات المواطنين، مع التواجد الميداني وسطهم، واللجوء للحلول غير التقليدية للتعامل السريع مع المشاكل، دون الارتكان إلى الأساليب الروتينية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي لمحافظة أسوان، برئاسة اللواء أشرف عطية، اليوم الاثنين، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والجامعية، حيث شدد المحافظ على سرعة إنجاز المشروعات الجارية، سواء في قطاعات الإسكان، أو إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بطريقي السادات والكورنيش القديم، ضمن الخطة المتكاملة لإحلال وتجديد البنية التحتية على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بشكل فوري، وأيضاً إزالة المباني المخالفة في المهد، مع رفع تشوينات الطوب ومواد البناء أولاً بأول، مع تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث أن القيادات الجديدة في المحليات ينتظرها حجم أعمال كبيرة ومتطلبات المرحلة الحالية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفى نفس الإجتماع، أعلن «عطية» موافقة وزارة النقل على البدء في تنفيذ مشروع إزدواج طريق «أسوان - توشكى» كمرحلة أولى بطول 215 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية 1.7 مليار جنيه، بواسطة 25 شركة متخصصة في الطرق السريعة، ليمتد بعد ذلك الازدواج إلى مدينة أبو سمبل السياحية، كما كلف بتجاوز أي معوقات أو تعقيدات روتينية، لسرعة إنهاء كافة طلبات التقنين أو التصالح أو التراخيص، مع إعطائها أسبقية أولى لتحقيق الاستقرار المعيشى لأصحابها، مشيراً إلى أن إجمالي الطلبات الجادة والمسددة لرسوم المعاينة المتعلقة بتقنين الأوضاع على أراضى الدولة، وصل إلى 2179 طلباً، كما تم تجهيز 369 عقداً جديداً سيتم تسليمها لكل من قام بتسديد مقدمات العقود والرسوم المطلوبة.

وأعطى المحافظ توجيهاته بسرعة الإنتهاء من توثيق أصول الدولة من المنشآت والوحدات والأراضي، مع تدقيق نتائج حصرها بإجمالى 2226 موقعاً، من أجل وضع قاعدة بيانات متكاملة ونهائية، مطالباً بسرعة متابعة وإنهاء الرد على كافة الموضوعات والمكاتبات.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، تمت الموافقة على تغيير اسم المدرسة الثانوية المشتركة بالصعايدة والكلح، إلى مدرسة 30 يونيو الثانوية المشتركة، كما شهد الاجتماع تكريم اللاعبين والمدربين الفائزين في لعبة التايكوندو بأولمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية 2020 على مستوى الجمهورية، ومنهم اللاعب عبد الرحمن أحمد حسين، الذي فاز بالمركز الأول، واللاعبة حبيبه محمد عبد الله، الفائزة بالمركز الثالث.

كما تم تكريم كل من المهندس جورج سامح كنزي، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس محمد علي، مدير عام قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، واللواء علي أبو الدهب، مدير إدارة الحماية المدنية، نظراً لجهودهم الكبيرة في قطاعات العمل الخاصة بهم.

وفي إطار تشجيع الكوادر الشبابية لخوض التجارب التدريبية المؤهلة لبناء وتنمية القدرات، التقى محافظ أسوان اليوم، العاملين المرشحين لحضور الدورة التدريبية بشأن برنامج تدريب وتأهيل كوادر التنمية المحلية الداعمة لمتخذى القرار «نواة التغيير»، ضمن برنامج الإصلاح الإداري الشامل لتحقيق رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري، ورفع كفاءة العاملين بالمحليات والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب.