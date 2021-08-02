أمير كرارة ساخرا: «أنا أتمرن ومحمد هنيدي يعمل فورمة»

صنع الثنائي محمد هنيدى وأمير كرارة حالة من الكوميديا والبهجة، على صفحتيهما الخاصة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت بنشر كرارة صورة له من داخل الجيم على صفحته الخاصة على موقع إنستجرام، ظهر فيها وهو بفورمة رياضية.

محمد هنيدى وأمير كرارة

وبعدها مباشرة، أخذ الفنان محمد هنيدى صورة أمير كرارة، وعن طريق برنامج فوتوشوب، وضع وجهه مكان وجه كرارة فى الصورة، ونشرها عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلق عليها قائلا: «فورمة الساحل».

ثم يعود الفنان أمير كرارة للتعليق على الموقف، فيشارك صورة محمد هنيدي عبر خاصية ستورى على صفحته الخاصة على موقع إنستجرام، ويعلق عليها قائلا: «الفورمة حق الجميع، أنا أتمرن.. هنيدى يعمل فورمة».

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحالة الكوميدية التى صنعها الفنانان محمد هنيدى وأمير كرارة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم النمس والإنس

يذكر أن الفنان محمد هنيدى يستعد لطرح فيلمه السينمائي الجديد الانس والنمس فى السينمات بعد غد الأربعاء ويشارك فى بطولتة بجانب منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وشريف دسوقي وبيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج شريف عرفة.

مسلسل نسل الأغراب

أما الفنان أمير كرارة فكان قد شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل نسل الأغراب والذي شارك فى بطولتة بجانب أحمد السقا ونجلاء بدر وادوارد وأحمد مالك وأحمد داش ومى عمر ومحمد جمعه ومحمد مهران وعدد أخر من الفنانين.

وخلال المسلسل جسد الفنان أمير كرارة شخصية غفران الغريب الذي كان فى نزاع دائم مع عساف الغريب الذي جسد شخصيتة أحمد السقا.