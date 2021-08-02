أمير كرارة بطل «ملاك الموت» للمخرج بيتر ميمي

أعلن المخرج بيتر ميمي، عن اختيار النجم أمير كرارة لبطولة فيلم «ملاك الموت» من سلسلة أفلام «المستضعفون»، التي بدأها بفيلم «موسي» المقرر طرحه 11 أغسطس للفنان كريم محمود عبدالعزيز، وكتب عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «ملاك الموت قريبًا.. النجم الكبير أمير كرارة».

وطرح المخرج بيتر ميمي عبر حسابه «إنستجرام» الإعلان التشويقي النهائي لفيلم موسي المقرر طرحه في السينمات 11 أغسطس، كالآتي:

فيلم «موسى» من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرون.

وتدور قصة حول طالب بكلية الهندسة «يحيى» الذي يجد نفسه وحيدًا دون صديق، ويقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى» يكشف من خلاله عن ابتكاراته، ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأحداث.