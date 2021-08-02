النائب العام: تشغيل 6 مكاتب رقمية لتقديم خدمات نيابات الأسرة

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم، ببدء التشغيل التجريبي لـ6 مكاتب رقمية جديدة، بمناطق الزيتون وعين شمس وميناء القاهرة الجوي بالقاهرة، والدخيلة بالإسكندرية، وميت غمر بالدقهلية، ونجع حمادي بقنا، وذلك لتقديم خدمات نيابات الأسرة الإلكترونية.

وكان النائب العام، أمر سلفًا بتشغيل 20 مكتبًا رقْميًّا مماثلًا على مستوى الجمهورية، ووجه بتقديم خدمات نيابات المرور الإلكترونية بالمكتب الرقميِّ الكائن بميناء القاهرة الجوي لمركزيته وأهميته، وإعداده لتقديم خدمات الاستعلام عن الممنوعين من السفر وتنفيذ الأحكام مستقبلًا.