بعد دعم «السيسي» لمراحل تنفيذ المشروع.. معلومات عن سد جوليوس نيريري

في إطار حرص مصر الدائم على دعم الأشقاء في قارة أفريقيا، تشرف القاهرة على إنشاء سد جوليوس نيريري في تنزانيا، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء سد «جوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهربائية في تنزانيا، بواسطة تحالف الشركات المصرية وبإشراف الحكومة المصرية.

وأكد الرئيس، الدعم الكامل لمراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء، وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية العالمية، بحيث يصبح هذا السد نموذجًا رائدًا ورمزًا للتعاون والبناء والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الأفريقية الشقيقة، موجهًا بقيام كبار المسئولين المعنيين في الحكومة بزيارات ميدانية دورية لموقع إنشاء السد لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي والتنسيق مع المسئولين في تنزانيا.

وشهد الاجتماع استعراض المخطط العام للمشروع والأعمال الجاري تنفيذها بسد «جوليوس نيريري»، والذي يهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية، فضلاً عن التحكم في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، إلى جانب تخزين حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة مستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم لأغراض الزراعة والصيد، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في أكبر محمية طبيعية في أفريقيا.

ويضم مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويُنفذه تحالف مصري مكون من شركتي المقاولون العرب والسويدى إلكتريك، بتكلفة تبلغ 2.9 مليار دولار.

وجرى إنشاء سد جوليوس نيريري في تنزانيا، على نهر روفيجى بطول 1025 مترا عند القمة، وبارتفاع 131 مترا، بسعة تخزينية حوالى 34 مليار م3، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات.

سد جوليوس نيريري.. بطول 1025 مترا عند القمة وبارتفاع 131 مترا

وتقع محطة توليد الكهرباء عند سد جوليوس نيريري في تنزانيا، على جانب نهر روفيجى فى محمية سيلوس جام، بمنطقة مورجورو جنوب غرب مدينة دار السلام، العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا.

وستكون المحطة الأكبر فى تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات/ ساعة سنويا، حيث سيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، ودمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية بتنزانيا.

ويشمل مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا أيضا، إنشاء 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائى، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ، و2 كوبرى مؤقت على نهر روفيجى، ويتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة، وربط مكونات المشروع ومعسكرات دائمة ومؤقتة.

والمكونات الرئيسية لمشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، تشمل السد الرئيسى بالمشروع، بطول 1025 مترا، وبه 7 مخارج للمياه- أعمال المأخذ وأنفاق المياه المؤدية إلى مبنى التوربينات- محطة التوليد الكهرومائية- محطة ربط للكهرباء- كوبرى خرسانى دائم على نهر روفيجى- المعسكر الدائم، بالإضافة إلى نفق تحويل مسار النهر بطول 703 أمتار، وعرض 12 متراً وارتفاع 17 متراً، وتم الانتهاء منه وتحويل مجري النهر في العاشر من أكتوبر الماضي.