توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. شديد الحرارة على القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غد الثلاثاء، 3 أغسطس، وحتى الخميس، 5 أغسطس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا طقس شديد الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ويسود الأربعاء، 4 أغسطس، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، وليلا يكون الطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ويسود غدا الخميس، الموافق 5 أغسطس، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 3 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 4 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 5 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.