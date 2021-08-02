محمد هنيدي يفتح قلبه لجمهوره في بث مباشر: «بخاف من الطيران»

ظهر الفنان محمد هنيدي، منذ قليل، في بث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» متحدثا عن كثير من الأمور الخاصة بفيلمه الجديد «الإنس والنمس» وأيضا عن كواليس أعماله السابقة.

محمد هنيدى يكشف عن أزمته مع الطيران

وخلال البث المباشر، تلقى الفنان محمد هنيدي الكثير من التعليقات والأسئلة من جمهوره، وحرص على الرد عليها، وكان واحدا من ضمن هذه الأسئلة، حين وجه له أحد الشباب سؤالا، حول لماذا رفض السفر للصين فقال هنيدي «علشان الطيران بقي واللي إنت عارفه».

واستكمل هنيدي كلامه عن خوفه من الطيران قائلا: «يعني مش لدرجة الخوف الهيستيري.. دلوقتي الحمد لله عقلت شوية، أي طيارة لو ركبت نعامة وطارت أكيد هتوتر».

كما تحدث أيضا خلال الـ«لايف» عن فيلمه الجديد، «الإنس والنمس» فقال: «الفيلم نازل إن شاء الله بعد بكرة يوم الأربع 4 أغسطس»، لكنه رفض أن يفصح عن أي تفاصيل خاصة بالشخصية التي يقدمها في الفيلم.

كما تحدث هنيدي عن فيلمه الشهير «مبروك أبو العلمين حمودة» قائلا: «شخصية الفيلم مقتبسة من شخصية المدرس المصري اللي على مر العصور من زمان أوي لحد دلوقتي بمبادئه وتقاليده وزعيقه وخفة دمه، هو مش شخصية واحدة هو مجموعة من الأشخاص».

فيلم «الإنس والنمس»

يذكر أن الفنان محمد هنيدي يستعد لطرح فيلمه الجديد النمس والإنس في السينمات يوم الأربعاء المقبل، ويشارك في بطولته بجانب منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وبيومي فؤاد وعارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.