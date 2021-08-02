بعد محنة مرضها.. أبرز رسائل أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز

طمأن الفنان أحمد العوضي جمهور زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن حالتها الصحية، وقال عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين إن ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين، خوفا عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتى استقرار الحالة».

وأضاف الفنان أحمد العوضي فى بوست زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز : «أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة».

رسائل رومانسية من أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز

وهذه ليست المرة الأولى التى يكتب فيها الفنان أحمد العوضي بوست خاصا بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ تعرضها لوعكة صحية، حيث إن المرة الأولى التي كتب فيها كان لإعلان خبر خضوعها لعملية جراحية فقال: « يمكن ببان قدامكم دايما قوي لكن الحقيقة أنا دلوقتى أضعف إنسان على وجه الأرض، علشان أنا روحي مش معايا أنا ضعيف جدا من غيرك، إنتى لازم تبقي كويسة ولازم تقومى بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير مكون مفكر أنا هكتب إيه، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله علشان إنتى وعدانى وعد وهتنفذيه».

أحمد العوضي يطمئن الجمهور على ياسمين عبد العزيز

وبعدها كتب أحمد العوضي بوست آخر عن ياسمين عبد العزيز قال فيه: « يا جماعة بعد إذنكم .. أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط ... وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم .. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم .. دي كفاية إنها تهون عليها شكرا ليكم».