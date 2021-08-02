تفاصيل وفاة أطباء الشرقية.. رحيل مفاجئ والأسباب طبيعية

سادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة الشرقية بعد وفاة 3 أطباء بشكل مفاجئ خلال أقل من 48 ساعة، خاصة أنهم شباب في مقتبل العمر، حيث نعت نقابة أطباء الشرقية الأطباء الثلاثة، كما نعاهم عدد كبير من زملائهم، معربين عن حزنهم لفقدانهم، بعد أن كانوا بالأمس القريب بينهم يباشرون أعمالهم ويعالجون المرضى وينقذون أرواحاً من الموت، إلي أن ارتقت أرواحهم إلى بارئها.

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة 3 أطباء فجأة

مواقع التواصل الاجتماعي وخاصةً «فيسبوك» تحولت إلى دفتر عزاء في الأطباء الشبان الثلاثة، وتضمنت العديد من المنشورات عبارات نعي ورثاء، أرفقت بصور الأطباء الثلاثة الراحلين، كما انهالت تعليقات الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لذويهم.

وأشار عدد من نشطاء «فيسبوك» إلى أن الوفاة كانت طبيعية، وأن أحد الأطباء توفي بعد عمله بشكل مكثف داخل المستشفى لخدمة المرضى، حيث توجه لأخذ قسط من الراحة، وعند محاولة إيقاظه، وجدوه قد فارق الحياة.

وفاة 3 أطباء شبان بشكل مفاجئ

في السياق نفسه، نشر أحد الأطباء صور 3 من الأطباء، وأرفقها بتعليق قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة 3 أطباء شباب من خريجي طب الزقازيق في خلال يومين.. موت مفاجئ دون سابق إنذار»، واختتم منشوره قائلاً: «اللهم اغفر لنا ولهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين والهم أهلهم الصبر والسلوان».

صحة الشرقية تنعي وفاة طبيب بمستشفي أبو حماد

ونعت مديرية الصحة بالشرقية، طبيب العناية المركزة بمستشفى أبو حماد المركزي، الذي وافته المنية، وجاء في بيان أصدرته المديرية: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملين بمديرية الشئون الصحية، وجميع العاملين بمستشفي أبو حماد المركزي، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي الزميل الشاب الدكتور عاطف محمد السيد، طبيب العناية المركزة بمستشفى أبو حماد المركزي».

واختتمت مديرية الصحة بيانها بالقول: «نسأل المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون».

نقابة أطباء الشرقية تنعي وفاة 3 أطباء

كما أصدرت نقابة أطباء الشرقية بياناً نعت فيه الأطباء الشبان الثلاثة، جاء فيه: «وفاه 3 من شباب الأطباء بصوره مفاجئه في الأيام الثلاثه الماضية»، وهم الدكتور عمر، والدكتور أحمد محمد هشام، والدكتور عاطف السيد، واختتمت النقابة الفرعية بالشرقية بيانها بالدعاء للمتوفين: «اللهم اغفر لهم وارحمهم».