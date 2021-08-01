طبيعية ومفاجئة.. وفاة 3 أطباء خلال يومين في الشرقية

توفى 3 أطباء خلال يومين بمحافظة الشرقية، ما أدى لحالة من الحزن بين الأطباء، وعلى مواقع السوشيال ميديا.

ونعى عدد من الأطباء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الأطباء الراحلين، حيث تناقلوا صورهم، وارفقوها بعبارات وتعليقات الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لذويهم، مشيرين إلى أن الوفاة طبيعية، لكنها كانت بشكل مفاجئ.

ونشر أحد الأطباء صور 3 من الأطباء، وأرفقها بتعليق قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة 3 أطباء شباب من خريجي طب الزقازيق في خلال يومين.. موت مفاجئ دون سابق إنذار».

واختتم: «اللهم اغفر لنا ولهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين والهم أهلهم الصبر والسلوان».

واصدرت مديرية الصحة بالشرقية، بيانا قالت فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملين بمديرية الشئون الصحية، وجميع العاملين بمستشفي أبو حماد المركزي، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي الزميل الشاب الدكتور عاطف محمد السيد طبيب العناية المركزة بمستشفى أبو حماد المركزي، والذي وافته المنية صباح اليوم، سآلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون».