صابر الرباعي ينفي إدلاءه بأي تصريحات ضد تونس: «افتراء لتشويه صورتي»

نفى المطرب التونسي، صابر الرباعي، عبر حسابه على «إنستجرام» إدلاءه بأي تصريحات تخص القضية التونسية مؤخرا، مؤكدا عدم صحة التصريحات التي نسبت على لسانه مؤخرا قائلا: «توضيح.. لم أقم بالتعليق على ما يحدث في بلادي تونس في أي موقع إلكتروني، مثلما يقع تداوله في بعض المواقع المشكوك فيها غاية منها للتشويه والإفتراء، إلا عبر حساباتي الخاصة لا غير.. عاشت تونس وشعبها».

صابر الرباعي يحتفل بيوم استقلال تونس

وحرص الفنان صابر الرباعي، على الاحتفال بعيد تونس، قبل ساعات من الأحداث التي شهدتها تونس في 25 يوليو، وهو اليوم نفسه الذي تحتفل به البلاد بذكرى إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري.

ونشر صابر الرباعي أغنيته «أرضي الطيبة»، وعلق عليها قائلا «هي أرضي الطيبة فيها أحلام الصبا، هي بيتي لو يغربني المكان حضنها الدافي شعوري بالأمان.. عاشت تونس حرة أبِيّة».

وطرح المطرب صابر الرباعي، مؤخرا، أغنية وكليب جديد بعنوان «المعطف» من كلمات كريم العراقي، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع موسيقي ميشال فاضل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج وليد ناصيف، وتم تصوير الأغنية في بيروت لمدة ثلاثة أيام، واستخدمت فيها أحدث الأجهزة والتقنية الحديثة.

وحل الرباعي، في ديسمبر الماضي، ضيفا علي برنامح «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وقال إنه أجرى 20 مسحة فيروس كورونا في 2020، نظرًا لكثرة السفريات بسبب عمله، ولكن الشيء الجيد في هذا العام، هو ولادة ابنته «شابة»، إضافة إلى أن أحلى شيء في 2020 هو كلمة «سلبي» - في إشارة إلى نتيجة التحاليل- لافتًا إلى أن النتيجة السلبية أصبحت أمرًا إيجابيا في 2020.