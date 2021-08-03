تعرف على كواليس الجزء الخامس من مسلسل La Casa De papel

«100 ساعة تبدو وكأنها 100 سنة»، هكذا تصف طوكيو شعورها في الإعلان الرسمي للنصف الأول من الجزء الخامس من مسلسل البروفيسور، أو ما يعرف بـ لا كاسا دي بابل.

ويكشف البروفيسور أنه تم اكتشاف المخبأ الخاص به، في حين يستعد العقيد تامايو لدخول الجيش إلى بنك إسبانيا.

أعلنت شبكة نتفلكس رسميا إصدار الجزء الخامس من البروفيسور أو ما يعرف عالميا بـ لا كاسا دي بابل على مرتين، النصف الأول في 3 سبتمبر والنصف الثاني في 3 ديسمبر 2021.

الملخص الرسمي

العصابة محتجزة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الصعبة تصيبهم بعد خسارة أحدهم، تم القبض على البروفيسور من قبل سيرا، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل، الجيش، نهاية أعظم عملية سطو في التاريخ تقترب، وما بدأ كسرقة سوف ينتهي كحرب.

كشفت الصور الأولى للموسم الأخير، حجم الفوضى الذي تحدث داخل وخارج بنك إسبانيا الشهير، بعد القبض المفاجئ على البروفيسور من قبل «Sierra» ونجاح الفريق في إنقاذ لشبونة وجلبها بأمان داخل البنك، فالحرب بدأت، وعلى الفريق إظهار جانبه القاسي والمشحون بالكثير من الألم والأسلحة، مع اليأس من عدم وجود خطة تمكنهم من البقاء على قيد الحياة.

يعتبر مسلسل La Casa De Papel، المعروف محليًا باسم «البروفيسور» من أكثر المسلسلات شعبية لدى Netflix في منطقة الشرق الأوسط.

منذ إطلاقه في 2017 ويستمر هذا العمل الدرامي الإسباني المثير، ينال إعجاب المشاهدين في المنطقة، ويجعلهم يتعطشون لمشاهدة المزيد من حلقاته الشيقة، ومعرفة المزيد عن عصابة البروفيسور التي تحولت إلى عائلة محبوبة مع مرور الحلقات.