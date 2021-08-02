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عاجل.. انهيار سلم عقار بالمرج والحماية المدنية تنقذ العالقين

كتب:

خالد فهمي
10:55 م | الإثنين 02 أغسطس 2021
مكان الحادث

مكان الحادث

انهار، منذ قليل، سلم عقار بشارع الحجاز بمنطقة المرج، وتمكنت الحماية المدنية من إنقاذ السكان، ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح أو إصابات.

وتلقى مأمور قسم شرطة المرج، بلاغا بانهيار سلم أحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من القسم ورجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ السكان العالقين ولم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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