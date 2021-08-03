تفاصيل إقالة الرئيس التونسي لوزراء المالية والاتصالات والزراعة «فيديو»

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، أمرا رئاسية يقضي بإعفاء وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن الأوامر الرئاسية تقضي بــ«إعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار».

كما تقرر «إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال».

وقال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد خلال لقائه مساء أمس مع سهام البوغديري نمصية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، إن كل مليم من أموال المجموعة الوطنية وجب أن يعود للمجموعة الوطنية، بحسب

وأضاف قيس سعيد منتقدا الوزير المُعفى علي الكعلي «هاو مافماش الوزير، قال يحضّر في زيارة لرئيس الحكومة لروما.. تاليفونو مسكّر وما فماش.. كيما قبل خنزندار هزّ الخزنة وهرب.. ولاخر بن عياد هز الخزنة وهرب .. مانعرفش عليه هز ما هزش .. ما فماش ريحتو.. قلنالو إيجا باش تصحح ما فماش».

وتابع سعيد «نحبو عدالة جبائية للناس الكل، على قدم المساواة، ما فماش واحد يدفع وواحد ما يدفعش».

وكان الرئيس التونسي قد أصدر عدة أوامر رئاسية، خلال الأيام الماضية، تقضي بإعفاء عدد من الوزراء، أبرزهم وزراء الدفاع والداخلية والعدل.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد الماضي، أعلن سعيّد إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة قال إنها ضروية من أجل إنقاذ تونس.