فيلم ملاك الموت.. أمير كرارة بطل ثاني أعمال سلسلة «المستضعفون»

أعلن المخرج بيتر ميمي، عن عمل سينمائي جديد، وهو «فيلم ملاك الموت» الذي يأتي ضمن سلسلة «المستضعفون» التي سيتم إنتاجها خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم ملاك الموت لأمير كرارة

ونشر المخرج بيتر ميمي، صورة من «فيلم ملاك الموت» عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: «ملاك الموت قريبا.. النجم الكبير أمير كرارة، المستضعفون، موسي».

يذكر أن «فيلم ملاك الموت» هو ثاني أعمال سلسلة «المستضعفون» التي كان قد أعلن عنها المخرج بيتر ميمي، مؤخرا من خلال «بوست» عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» وقال فيه «بسم الله نبدأ، سلسلة افلام ومسلسلات ستنتج الفترة القادمة داخل قضبان عالم مشترك، مع دمج الأحداث والشخصيات».

وتابع قائلا: «مهندس الميكاترونيكس يحيى صالح الخياط والهاكر يوسف الهرم ودليلة والطيار السعودي فيصل في مقابلة الشخص الأخطر والأعنف والخارق لطبيعة البشر.. دكتور يونس».

فيلم موسي

يذكر أن أول أعمال سلسلة «المستضعفون» هو فيلم «موسي» الذي سيتم طرحه في السينمات خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار وأحمد مالك، وسارة الشامي، ومحمود حافظ، وصبري فواز، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل «الاختيار 2»

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمها المخرج بيتر ميمي، كان مسلسل «الاختيار 2»، الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، وأحمد مكي وإياد نصار، وبشري، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وهادي الجيار، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان.