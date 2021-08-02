بيومي فؤاد يتعرض لوعكة صحية خطيرة: فقد الوعي لمدة 48 ساعة

أعلن الفنان بيومى فؤاد، إصابته بوعكة صحية شديدة أثناء تواجده فى دولة الإمارات وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام، قائلا: « أنا فى دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم أصبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان، أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة، مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة».

وتابع: « لدرجة إني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم مع تأكدهم إنها مش كورونا، وملحوظة فى ناس من اللي اهتمت متعرفش مين بيومى فؤاد بس يعرفوا إنى ضيفهم، شكرًا دولة الإمارات العربية الشقيقة».