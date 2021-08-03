أول تعليق من بيومي فؤاد بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة: «أنا بتحسن»

طمأن الفنان بيومي فؤاد جمهوره، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة كان قد كشف عنها منذ قليل عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام».

وقال فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحمد لله أنا أحسن من اليومين اللي فاتوا بكتير وصحتي بتتحسن».

وأضاف الفنان بيومي فؤاد: «جالي دور برد فظيع، كان صعب جدا، ولسه بتعالج منه، بس الحمد لله مش كورونا».

وحرص الفنان بيومي فؤاد على توجيه الشكر لكل محبيه وجمهوره الذين قلقوا عليه بعد إعلان تعرضه لوعكة صحية.

يذكر أن الفنان بيومى فؤاد كان قد نشر بوست عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام قال فيه «أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم أصبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة، وزارة الداخلية ووزارة الصحة».

وتابع بيومي فؤاد قائلا «لدرجة إني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم مع تأكدهم أنها مش كورونا، ملحوظة فيه ناس من اللي اهتمت متعرفش مين بيومي فؤاد بس يعرفوا إني ضيفهم شكرا دولة الإمارات الشقيقة».