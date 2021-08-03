توفيق: لا نية لتصفية «ألومنيوم نجع حمادي».. وتحتاج تطوير بـ 40 مليارا

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة أصبح لديها منظومة متكاملة لحوكمة الشركات، وهذا أكبر نجاح تحقق في الشركات، مؤكدا أنه تم عرض لوائح العمل على الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو مطلع عليها منذ الحديث عنها من عامين، «طلبنا من الرئيس السيسي الإذن لإطلاق لوائح العمل الجديدة لأننا أصبحنا في سنة مالية جديدة».

عمال شركة الألومنيوم بنجع حمادي مستمرون في وظائفهم

وأضاف «توفيق»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه أطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروعات جديدة خاصة بشركات الألومنيوم والكوك والدراسات الخاصة بها، «رفعنا الدراسات الخاصة بشركتي الألومنيوم والكوك لرئيس الوزراء ليتخذ القرار المناسب»، مؤكدًا أنه لا توجد تصفية لشركات الألومنيوم والكوك، إذ أن عمال شركة الألومنيوم بنجع حمادي مستمرون.

شركة ألومنيوم نجع حمادي تحتاج للتطوير بتكلفة تتجاوز 40 مليار جنيه

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات الألومنيوم عادت لتحقيق مكاسب قبل عامين، مؤكدًا أن شركة ألومنيوم نجع حمادي تحتاج للتطوير بتكلفة تتجاوز 40 مليار جنيه، مضيفا أن آخر تحديث لشركة ألومنيوم نجع حمادي في الثمانينيات والخلايا التي تعمل في المصنع لا بد من تحديثها، والإحلال لشركة الألومنيوم بنجع حمادي يتم دراسته إما سيكون بصورة جذرية أو نصف جذرية.

العام الماضي حدثت خسائر كبيرة فى الألومنيوم

وتابع: «كان لا بد من تسعير الكهرباء لألومنيوم نجع حمادي أولا لضمان التنافس»، مشيرًا إلى أن العام الماضي حدثت خسائر كبيرة في الألومنيوم.