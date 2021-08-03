وزير قطاع الأعمال: عودة مصنع حديد وصلب حلوان مستحيلة

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الدخيلة للحديد تكبدت خسائر كبيرة خلال العام الماضي، وعودة مصنع حديد وصلب حلوان مستحيلة، كما تم استثمار 800 مليون جنيه في شركة الدلتا للصلب لإنتاج حديد التسليح والمسالك، وتلقي عرضين بشأن شركة الحديد والصلب بحلوان، أحدهما غير جاد.

ماضون في تصفية الشركة لحين ظهور العكس

وأكد «توفيق»، خلال تصريحات تليفزيونية، استحالة عودة الحديد والصلب بحلوان مرة أخرى، قائلا «ماضون في تصفية الشركة لحين ظهور العكس»، فهناك 5 شركات تقدمت لمناقصة شركة حلوان خلال 2019، لم توافق على الإدارة والاستثمار، مشيرا إلى أن احتمال استكمال المفاوضات مع الشركة الأوكرانية بشأن مصنع حلوان ضعيف.

مصنع حلوان وصلت مديونيته 10 مليارات جنيه.. سدد منها مليارين فقط

وأردف وزير قطاع الأعمال، أن أزمة مصنع حلوان تتمثل في احتياجه إلى التحديث منذ الثمانينيات، ما أسفر عن وصول مديونيته إلى 10 مليارات جنيه، سدد منها مليارين فقط، كما تم ضخ 21 مليار جنيه استثمارات في قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن هناك مادة خام وأسواقا، والقطن المصري له سمعة عالمية منذ سنوات كثيرة.

وتابع: «لو وضعنا مليار جنيه في الحديد والصلب هيروحوا على الأرض».