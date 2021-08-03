وزير قطاع الأعمال: 3.25 مليار جنيه خسائر الغزل والنسيج العام الماضي

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر لديها 100 سنة خبرة في صناعة الغزل والنسيج، و«نقوم بكل ما هو مطلوب للعودة بصناعة الغزل والنسيج وتحقيق المكاسب منها»، موضحًا أن 3.25 مليار جنيه حجم خسائر الغزل والنسيج العام الماضي، كما أن لدينا 23 شركة للغزل والنسيج و9 شركات للتجارة والحليج وتم دمجها في 8 كيانات.

مصر لديها 100 سنة خبرة في صناعة الغزل والنسيج

وأضاف «توفيق»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن شركة الغزل والنسيج بالمحلة ستضاف لها شركة النصر للغزل والنسيج، والغزل والنسيج في كفر الدوار ستضاف لها 4 شركات أخرى، مؤكدًا أن منطقة صباغ البيضة ستكون بها المصانع الجديدة، كما أن الغزل والنسيج بكفر الدوار سنغلقها ونعطيها إلى الهيئة الهندسية لتقيم مساكن جديدة بديلة للعشوائيات.

دمج 23 شركة للغزل والنسيج و9 شركات للتجارة والحليج في 8 كيانات

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه يتم العمل على خلق 3 مراكز للتصدير من 8 كيانات ستكون بها الماكينات الجديدة ونظم التدريب الحديثة والتصدير يكون من خلال 3 شركات، موضحا أن الشركات المتبقية ستعمل للسوق المصرية والمستوى الثاني من المنتجات التي سيتم تصديرها، كما أن شركة الغزل والنسيج بالمحلة تشهد 40 % من التطوير، ويتم إنشاء مجمع جديد على حوالي 20% من أراضي شركة الغزل والنسيج بالمحلة .