وزير قطاع الأعمال: ضح أموال في شركات خاسرة «جريمة»

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة المصرية للملاحة كان من المفترض أن تغلق منذ 9 سنوات، مردفا أنه لدينا 5 شركات لنقل البضائع أعطيناها لاتحاد العاملين في أواخر التسعينات والشركة القابضة ظلت تضخ أموالا لهم، موضحًا أن مديونية الشركات الـ5 لنقل البضائع وصلت على مدار 21 سنة فوق 1.2 مليار جنيه.

الاسم الجديد لشركة النصر للتصدير والاستيراد أصبح «جسور»

وأضاف «توفيق»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم إعادة دمج الشركات الـ5 لنقل البضائع ونضخ استثمارات ليعودوا للعمل، «إذا قمت بضخ أموال فى شركات خاسرة أكون (مجرما) وأحاكم على أهدار المال العام»، كما أن الاسم الجديد لشركة النصر للتصدير والاستيراد، أصبح «جسور».

لدينا خطة للتوسع بالمراكز التجارية في العالم

وتابع: «لدينا خطة للتوسع بالمراكز التجارية في العالم»، مشيرا إلى أن المخطط الجديد يستهدف عددا من الدول، من بينها البرازيل وفرنسا وألمانيا، كما أن مشروع جسور يضم 14 مركزا تجاريا للوصول بالمنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، عبر منصة إلكترونية، موضحا أن المشروع يستهدف القطاع الخاص الصغير والمتناهي الصغر.

500 منتج فقط وضعوا منتجاتهم ضمن الكتالوج

ولفت إلى أن 500 منتج فقط وضعوا منتجاتهم ضمن الكتالوج، معربا عن أمنيته بافتتاح الـ 14 مركزا منتصف العام المقبل، كما ذكر أن مجلس الوزراء انتهى من تسعير الكهرباء لمحطات الشحن وتعريفة المحطات وسيكون الكيلو وات ساعة للمحطات متوسطة السرعة 169 قرشا، كما أن السيارة الكهربائية بعد 300 ألف كيلو لا تحتاج إلى عمرة مقارنة بالسيارة التي تعمل بالنزين.