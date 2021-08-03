وزير قطاع الأعمال: شركات كان لديها 14 قطاعا بأسماء «مضحكة»

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 100 موظف يعملون بديوان وزارة قطاع الأعمال، فهناك 125 شركة تابعة وقابضة متمسكة بالقديم ولا بد من التغيير، كما أن بعض الشركات كان لديها 14 قطاعا بأسماء «مضحكة»، وبعض رؤساء القطاعات عين لنفسه مدير مكتب ومساعدين وهو «شغله مش مفهوم».

وأضاف «توفيق»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه ألغى منصب أمين سر مجلس الإدارة، وألغى منصب مدير الأمن في الشركات، كما أن التغييرات التي قام بها جعلت البعض يعتقد أنه حضر للانتقام من أشخاص بعينهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لديها تكنولوجيا جديدة في مجال تصنيع السيارات.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن مصنع السيارات يستهدف إنتاج 25 ألف سيارة فى الوردية الواحدة وهي تمثل 12% من حجم الاستهلاك في السوق المحلية، ولا بد من تقديم حوافز لصناعة السيارات لبيع الـ 25 ألف سيارة، موضحا أن الرئيس السيسي كلفنا بإنشاء محطات الشحن العامة ولدينا خطة لإنشاء 3 آلاف محطة.

وتابع: «أحضرنا 13 سيارة من موديل السيارة التي تم اختيارها لإنتاجها في مصر بعد اختبارها في الأجواء المصرية»، موضحا أن المرحلة الأهم هي إنتاج المكون الرئيسي في السيارة وهي البطارية، وهناك سعي للوصول إلى إنتاج قلب السيارة الكهربائية لكي نتمكن من إنتاج السيارة بالكامل، فشركات السيارات الكبرى في العالم تتجه إلى تصنيع سيارات تعمل بالكهرباء.

وأردف أنه تم التعاقد مع مركز بحوث مصري يعمل لصالح شركات أوروبية لإنتاج نموذج السيارة الكهربائي، وخطة مصر حاليا تستهدف إنتاج السيارة بشكل كامل فى الشركة الهندسية للسيارات، «في حالة نجاحنا فى تصنيع الميكروباص بسعة 14 راكبا سنقوم بتصنيع ميكروباص يتسع لـ52 راكبا»، مضيفا أنه في أكتوبر المقبل سيتم الحكم على نموذج الميكروباص الذي يعمل بالكهرباء والغاز.

وأكد أنه سيتم تصنيع سيارة ملاكي ببطارية وأجهزة تحكم مصرية، لافتا إلى إنتاج أول سيارة مصرية بالكامل فى الربع الأخير من العام المقبل، موضحا أن خطتنا تصنيع 4 آلاف سيارة كهربائية في العام.