نزاع على شراء منزل.. مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بين عائلتين

ما زال الصراع على أولوية شراء الأراضي الزراعية والمنازل مستمرا بالريف البحراوي، ومع كل أزمة يسقط ضحايا ويقع مصابون، ولا يعتبر سكان القرى من النزاعات التي تُخلف حالات وفيات وإصابات، وتكون النهاية في طريق من اثنين، إما داخل المقابر أو في غياهب السجون، ولعل المشاجرة التي نشبت بين عائلتين بإحدى قرى مركز المحمودية، هي شاهد على الصراع الذي تحدثنا عنه، خاصة بعدما لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين.

مشاجرة بين عائلتين بقرية تورنو

وكان شاب في العقد الثاني من عمره لقي مصرعه، مساء أمس الاثنين، فيما أصيب 2 آخرين إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية تورنو التابعة لمركز المحمودية في محافظة البحيرة، وفرضت قوات الأمن حصارًا حول موقع الحادث، وكردون أمني حول منازل طرفي المشاجرة، تحسبًا لاندلاع مشاجرات أخرى.

بلاغ لمركز شرطة المحمودية

وتبلغ لمأمور مركز شرطة المحمودية في محافظة البحيرة، من نقطة شرطة مستشفى المحمودية المركزي، بوصول مصابين ومتوفى لقسم الاستقبال، ادعاء نشوب مشاجرة بدائرة المركز.

معاينة موقع الحادث

انتقل على الفور ضباط وحدة المباحث الجنائية لمكان الواقعة، وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بقرية تورنو، وأفادت التحريات الأولية باندلاع نزاع بين عائلتين بالقرية على بيع منزل، ورغبة كل من الطرفين في شرائه، وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من: «محمد. م. ا» 33 عاما، بجرح بالذراع اليمنى نتيجة رش خرطوش، و«سلامة. س. ع»، 58 عاما، بكدمة بالوجه، وجرى نقلهما لمستشفى المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كما استقبل مستشفى المحمودية إبراهيم فتحي سعد شعيب، 25 عاما، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.