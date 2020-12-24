مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في نزاع على قطعة أرض بين عائلتين بالسويس

قتل شخص وأصيب 4 أخرين في معركة نشبت بين عائلتين بقرية الخواطرة بالقطاع الريفي بمحافظة السويس، ونقل المتوفي الي مشرحة مستشفى السويس العام.

واشتبك أهالي العائلتين بسبب النزاع علي قطعة أرض، وانتقلت قوات الشرطة إلى القرية، وتم ضبط المشاركين في معركة العائلتين.

كان مدير أمن السويس، تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة الجناين بمقتل شخص من سكان قرية الخواطرة وأصيب أخرين إثر نشوب شجار بين عائلتين.

وقام الأهالي من العائلتين بقرية الخواطرة، بالتشاجر بعد محاولة كل عائلة السيطرة علي قطعة أرض بالقرية، مما تسبب في حدوث اشتباكات بينهم وقتل علي إثرها أحد السكان بالقرية وأصيب أربعة آخرين.

وانتقلت قوات الشرطة الي القرية، وتم ضبط عدد من المشاركين في المشاجرة من العائلتين، وحرر محضر بالواقعة.

وقال مصدر طبي، إنه جاري حاليا علاج المصابين في مستشفى السويس العام، وأن القتيل تم نقله الي مشرحة مستشفى السويس العام.