مصر تشهد اتفاقية استضافة مقر المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان غدا

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن غدا الأربعاء سيشهد مراسم توقيع استضافة مصر لمقري المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، والمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي لمنطقة شمال أفريقيا بمقر مجلس الوزراء، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحضور كل من الدكتور مهندس حسام الدين مصطفى رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، واريل جواركو رئيس الحلف التعاوني الدولي، واندرزلا جو رئيس تعاونيات الإسكان الدولية. وجيفرماجومير رئيس الخلف التعاوني الأفريقي وأعضاء مجلس إدارة الحلف التعاوني الأفريقي.

مصر تشهد توقيع اتفاقية استضافة مقر المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان غدا الأربعاء

وأوضحت المصادر أن الاحتفالية تقام مساء اليوم بقصر عابدين، بمناسبة توقيع مراسم الاتفاقية والاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على تاريخ إنشاء الهيئة.

مصادر: قصر عابدين يستضيف الاحتفالية غدا بحضور رئيس الوزراء

كان الحلف التعاوني الدولي والأفريقي قد وافق بأغلبية أصوات أعضائه على أن تكون القاهرة مقرا للمكتب الإقليمي للحلف عن منطقة شمال أفريقيا، وكذلك استضافة مصر للمقر الدائم للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان، وذلك نتيجة الجهود التي بذلتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برئاسة المهندس حسام رزق، على المستويين الدولي والإقليمي، خلال الفترة الماضية لإبراز دور القطاع التعاوني الإسكاني في مصر، وما تم تحقيقه من إنجازات للمساهمة في تنفيذ مخططات التنمية المجتمعية، وذلك من خلال تنظيم 3 مؤتمرات دولية ناجحة خلال الأعوام 2013، 2016، و2019، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الأجنبية العاملة في مجال التعاونيات وهو ما يؤكد على الدور الريادي لمصر على الصعيدين الدولي والإقليمي، كما يؤكد على دور مصر المحوري في القارة الأفريقية ويساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي في إنشاء السوق الأفريقية المشتركة والتى نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أثناء توليته رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال دورته عام 2019.